WM in Oberhof Deutsche WM-Dominanz: Rodlerinnen holen Dreifach-Erfolg Von dpa | 28.01.2023, 14:08 Uhr

Die deutschen Rennrodlerinnen sind bei den Weltmeisterschaften in Oberhof nicht zu schlagen. Im Einsitzer raste Anna Berreiter (RC Berchtesgaden) zum Titel, Platz zwei ging an Julia Taubitz (WSC Oberwiesenthal). Dajana Eitberger (RC Ilmenau), die am Freitag im Sprint gesiegt hatte, wurde Dritte.