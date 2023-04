Bernd Neuendorf Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Vor UEFA-Kongress DFB-Chef hofft auf mehr Frauen in internationalen Gremien Von dpa | 03.04.2023, 14:40 Uhr

Am Mittwoch wird in der UEFA gewählt. Die Zahl der Frauen in den internationalen Gremien wird aber nicht deutlich steigen. Der DFB-Präsident sieht das kritisch.