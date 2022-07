Primoz Roglic hatte sich für die Tour viel vorgenommen, verlor aber bereits zwei Minuten auf die Top-Fahrer. Foto: David Stockman/BELGA/dpa FOTO: David Stockman up-down up-down Radsport Die Gewinner und Verlierer der ersten Tour-Woche Von dpa | 11.07.2022, 05:03 Uhr

Nach der neunten Etappe gönnt sich die Tour de France einen Tag Pause. Am Ruhetag stehen nicht nur die verpflichtenden Corona-Tests an. Auch so manche Ziele müssen korrigiert werden.