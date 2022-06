ARCHIV - Mika Sosna, Diskuswerfer beim TSG Bergedorf (Hamburg). Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild FOTO: Daniel Reinhardt Leichtathletik Diskus-Talent Sosna erzielt deutschen U20-Rekord Von dpa | 02.06.2022, 12:20 Uhr

Das Hamburger Diskuswurf-Talent Mika Sosna ist neuer deutscher Rekordhalter in der Altersklasse U20. Beim Meeting in Neubrandenburg am Mittwochabend erzielte der Nachwuchsathlet von der TSG Bergedorf im dritten Durchgang 67,84 Meter und verbesserte damit die erst Mitte Mai vom Frankfurter Marius Karges aufgestellte Bestmarke um 87 Zentimeter. Karges hatte bei den Halleschen Werfertagen die 13 Jahre alte Bestmarke des Potsdamers Gordon Wolf (66,56 Meter) übertroffen.