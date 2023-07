Novak Djokovic Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa up-down up-down Tennis Djokovic erreicht mühelos Achtelfinale in Wimbledon Von dpa | 08.07.2023, 00:34 Uhr

Titelverteidiger Novak Djokovic hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon am späten Freitagabend mühelos das Achtelfinale erreicht. Der 36 Jahre alte Tennisstar aus Serbien setzte sich nach 2:07 Stunden Spielzeit in der 3. Runde 6:3, 6:1, 7:6 (7:5) gegen den Schweizer Stan Wawrinka durch.