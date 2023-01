Novak Djokovic Foto: Matt Turner/AAP/dpa up-down up-down ATP-Tour Djokovic in Adelaide im Halbfinale Von dpa | 06.01.2023, 14:08 Uhr

Novak Djokovic hat das Traum-Halbfinale beim ATP-Turnier in Adelaide perfekt gemacht. Der 35 Jahre alte Serbe gewann gegen den Kanadier Denis Shapovalov 6:3, 6:4 und zeigte sich dabei rund eine Woche vor Beginn der Australian Open in Melbourne in guter Verfassung.