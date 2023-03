Novak Djokovic Foto: Kamran Jebreili/AP up-down up-down Tennis Djokovic nimmt nicht an Masters-Turnier in Indian Wells teil Von dpa | 06.03.2023, 04:51 Uhr

Tennis-Profi Novak Djokovic nimmt nicht am Masters-Turnier in Indian Wells teil. Der Weltranglisten-Erste habe zurückgezogen, teilten die Veranstalter am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Ein Grund wurde nicht genannt.