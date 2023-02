Idriss Gonschinska Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Leichtathletik DLV-Chef: Bis Olympia 2028 wieder Weltspitze sein Von dpa | 14.02.2023, 08:04 Uhr

Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat nach einer Analyse des enttäuschenden Abschneidens bei den Weltmeisterschaften 2022 in Eugene eine Neustrukturierung eingeleitet. Bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles will der DLV wieder zur Weltspitze gehören.