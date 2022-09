Am Donnerstag dem 8. September werden die Luftkünstler von 3-FLY Neustadt-Glewe über Schwerin ihr Können unter Beweis stellen. Foto: Christian Richter up-down up-down Deutsche Meisterschaft 2022 in MV Es regnet Sportler! So läuft die Fallschirmspringer-DM in Neustadt-Glewe Von Fabrice Hermann | 06.09.2022, 18:31 Uhr

Bis zum 10. September findet in MV die Deutsche Meisterschaft im Fallschirmspringen statt. In 4000 Metern Höhe absolvieren die Sportler ihre Kunst. Doch was geht am Boden vonstatten?