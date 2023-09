Doncic steuerte 29 Punkte, zehn Rebounds und acht Assists zum Sieg bei. Er leistet sich aber auch neun Ballverluste. Die Auszeichnung für den besten Werfer des Turniers ist ihm realistischerweise nicht mehr zu nehmen. Der Kanadier Shai Gilgeous-Alexander müsste am Sonntag im Bronze-Spiel gegen die USA mehr als 51 Punkte erzielen.



Doncic war in Abwesenheit zahlreicher anderer Basketball-Stars das Aushängeschild bei der WM. Selbst am Tag vor dem Endspiel warteten vor dem gigantischen Hotel in Manila hunderte Fans auf den Profi der Dallas Mavericks - und nicht auf die Akteure der Finalisten Deutschland und Serbien.



Sportlich dürfte den ehrgeizigen Doncic der siebte Platz enttäuschen. Beim 89:100 gegen Kanada war der Anführer der Slowenen im Viertelfinale zudem des Feldes verwiesen worden, weil er zwei technische Fouls kassierte. Der bedeutendste Erfolg für Doncic bleibt so der EM-Titel 2017, bei dem der nun 24-Jährige aber noch nicht die dominante Rolle spielte wie jetzt.