US Open Foto: Matt Rourke/AP/dpa up-down up-down Tennis Doppel Krejcikova/Siniakova gewinnt Titel bei US Open Von dpa | 11.09.2022, 21:41 Uhr

Die tschechischen Tennisspielerinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova haben bei den US Open in New York den Doppel-Wettbewerb der Frauen gewonnen.