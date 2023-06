Deutsche Sportler besuchen Auschwitz-Birkenau Foto: -/DOSB/dpa up-down up-down Sportpolitik DOSB-Delegation legt Kranz in früherem KZ Auschwitz nieder Von dpa | 27.06.2023, 18:58 Uhr

Die deutsche Mannschaft hat im Rahmen der Europaspiele in Krakau die KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besucht. In dem rund 70 Kilometer von Krakau entfernten ehemaligen deutschen Vernichtungslager legte die Delegation des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) einen Kranz an der Todeswand nieder.