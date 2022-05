Wer beim Eishockey Meister werden will, muss drei von fünf Spielen gewinnen. Die Eisbären haben schon zwei Siege geschafft. Foto: Andreas Gora/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Andreas Gora Weitere-sportarten Drei Siege zum Titel Von dpa | 03.05.2022, 15:32 Uhr

Um im Eishockey Meister zu werden, müssen die Teams nicht nur ein Finale gewinnen, sondern gleich drei! Denn in dieser Sportart läuft das so: Am Ende der Saison spielen die beiden besten Mannschaften in den Playoffs (gesprochen: pläioffs) gegeneinander. Wer zuerst drei von fünf Spielen gewinnt, ist Meister.