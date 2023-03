Bernie Ecclestone Foto: Erwin Scheriau/APA/dpa up-down up-down Formel 1 Ecclestone: „Was ist mit Deutschland los?“ Von dpa | 01.03.2023, 07:28 Uhr

Die Formel 1 rast auch in diesem Jahr an Deutschland vorbei. Das Land der Autobauer zieht nicht mehr so richtig. „Deutschland hat seine Bedeutung als Formel-1-Land verloren“, sagt Bernie Ecclestone.