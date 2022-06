dpatopbilder - Verzichtet beim CHIO in Aachen auf einen Start in der Nationalmannschaft: Springreiter Marcus Ehning. Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch up-down up-down CHIO in Aachen Ehning verzichtet freiwillig auf Start im Nationalteam Von dpa | 29.06.2022, 04:20 Uhr

Springreiter Marcus Ehning verzichtet beim CHIO in Aachen freiwillig auf einen Start in der Nationalmannschaft. „Das habe ich mit Otto so abgesprochen“, sagte der Team-Olympiasieger mit Verweis auf Bundestrainer Otto Becker.