Der ehemalige Box-Europameister Jürgen Blin ist am Samstag in Hamburg im Alter von 79 Jahren gestorben. Boxen Einstiger Box-Europameister und Ali-Gegner Blin gestorben Von dpa | 08.05.2022, 13:07 Uhr

Der ehemalige Box-Europameister Jürgen Blin ist am Samstag in Hamburg nach kurzer Krankheit im Alter von 79 Jahren gestorben. Das bestätigte Sohn Jörg Blin, der seinen Vater kurz zuvor noch im Krankenhaus in Reinbek besucht hatte, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Blin hinterlässt zwei Söhne und seine Lebensgefährtin.