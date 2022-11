ELF-Finale 2022 Foto: Gert Eggenberger/APA/dpa up-down up-down American Football ELF-Finale am 24. September 2023 in Duisburg Von dpa | 25.11.2022, 10:31 Uhr

Die European League of Football (ELF) wird ihr Endspiel 2023 in Duisburg austragen. Wie die Liga mitteilte, soll das Finale am 24. September gespielt werden. In den Jahren zuvor waren Düsseldorf und Klagenfurt in Österreich die Endspielorte.