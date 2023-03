Europameisterschaft Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Sportschießen EM-Titel für Luftgewehrschütze Ulbrich - Bronze für Janßen Von dpa | 12.03.2023, 11:05 Uhr

Luftgewehrschütze Maximilian Ulbrich hat bei der Europameisterschaft in Tallinn Gold gewonnen und sich zugleich den Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gesichert. Ulbrich setzte sich in Estland im Finale gegen den Slowaken Patrik Jany mit 16:12 durch.