Rudern Enttäuschendes Saisonfinale für Deutschland-Achter Von dpa | 17.09.2023, 19:03 Uhr | Update vor 40 Min. Deutschland-Achter Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down

Am Ende der WM vor einer Woche in Belgrad gibt es im Deutschland-Achter zufriedene Gesichter. Doch nach dem Ruder-Marathon in Rendsburg zum Saisonabschluss überwiegt der Frust.