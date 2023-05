Erik Lesser Foto: Angelika Warmuth/dpa up-down up-down Biathlon Erik Lesser neuer Schießtrainer in Oberhof Von dpa | 04.05.2023, 10:26 Uhr

Der ehemalige Biathlon-Weltmeister Erik Lesser ist neuer Schießtrainer am Bundesstützpunkt in Oberhof. Gut ein Jahr nach seinem Karriereende hat der 34 Jahre alte Thüringer die Arbeit in seinem Wohnort zu Beginn des Monats bereits aufgenommen.