Andrea Trinchieri Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild
Basketball Erster Sieg: Bayern schlagen Euroleague-Titelverteidiger Von dpa | 03.11.2022, 22:42 Uhr

Die Basketballer des FC Bayern München können in der Euroleague doch noch gewinnen. Ausgerechnet gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul siegte der Bundesligist mit 81:78 (38:39) und holte am sechsten Spieltag den ersten Erfolg in der neuen Saison der Königsklasse.