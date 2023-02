Andreas Wellinger Foto: Hans Pennink/FR58980 AP/dpa up-down up-down Skispringen Erster Weltcup-Sieg des Winters - Springer kommen in WM-Form Von dpa | 12.02.2023, 19:18 Uhr

Die sonst so erfolgsverwöhnten deutschen Skispringer enttäuschten in dieser Saison zumeist. Doch eineinhalb Wochen vor der WM gelingt dem Team beim Weltcup-Wochenende in Lake Placid die Trendwende.