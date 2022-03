Eishockey FOTO: Matthias Balk Eishockey Eurocup-Sieg: Towers wollen nun gegen Crailsheim nachlegen Von dpa | 31.03.2022, 09:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Hamburg Towers gehen gut gerüstet in das Basketball-Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/Magentasport) in der heimischer Halle gegen die Hakro Merlins Crailsheim. Nach dem deutlichen 90:69-Erfolg gegen den italienischen Vertreter Dolomiti Energia Trento am Mittwoch im Eurocup betonte Profi Jaylon Brown: „Es ist wichtig, dass wir konzentriert bleiben, wir haben noch immer viele wichtige Partien vor uns. So müssen wir fokussiert ins nächste Spiel gehen und mit hoher Intensität unseren Game-Plan umsetzen.“