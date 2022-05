HANDOUT - Team Vitality um Spielführer apEX (Mitte) hat gute Chancen auf den Einzug in die Legends Stage des PGL Majors. Foto: pglesports.com/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: pglesports.com G2, Vitality und Ence gewinnen Europäische Teams starten nach Maß ins CS:GO-Major Von dpa | 09.05.2022, 23:30 Uhr

Die europäischen Teams G2 Esports, Ence und Team Vitality sind erfolgreich in das PGL Counter-Strike-Major in Antwerpen gestartet. Die drei Mannschaften konnten mit jeweils zwei Siegen dem Einzug in die nächste Phase des Turniers näher kommen.