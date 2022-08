ARCHIV - Zeljko Karajica ist der Geschäftsführer der European League of Football (ELF). Foto: Michael Schwartz/dpa FOTO: Michael Schwartz up-down up-down Neues Team European League of Football: München ab 2023 dabei Von dpa | 03.08.2022, 13:22 Uhr

München geht vom Jahr 2023 an mit einem neuen Team in der European League of Football (ELF) an den Start. Wie die Liga mitteilte, ist die bayerische Landeshauptstadt der 16. Standort und vorerst der letzte deutsche Zugang.