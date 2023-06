Simone Blum Foto: Stefan Lafrentz/dpa up-down up-down Reitsport Ex-Weltmeisterin Blum: Kein Comeback für Goldpferd Alice Von dpa | 08.06.2023, 14:52 Uhr

Springreiterin Simone Blum wird ihr Gold-Pferd Alice nicht mehr einsetzen. Die Weltmeisterin von 2018 will die Stute, mit der sie in den USA den Titel gewonnen hatte, Ende Juni beim CHIO in Aachen aus dem Sport verabschieden.