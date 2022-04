ARCHIV - Der Geschäftsführer der Bayern-Basketballer: Marko Pesic. Foto: Tobias Hase/dpa FOTO: Tobias Hase Basketball Bayern planen „historische“ Abende: „Top, top, top sein“ Von dpa | 26.04.2022, 12:43 Uhr | Update vor 6 Min.

Bayern gegen Barça - dieses Duell zieht in der Fußball-Hauptstadt München aktuell die Basketball-Fans in den Bann. Zwei Heimspiele in 48 Stunden eröffnen die Chance für einen Münchner Coup in Europa.