Die ukrainische Fechterin Olga Charlan siegt gegen ihre russische Gegnerin - anschließend wird sie disqualifiziert. Foto: dpa/MTI/AP/Tibor Illyes up-down up-down Eklat nach Sieg Disqualifikation bei Fecht-WM: Ukrainerin Charlan verweigert Russin den Handschlag Von dpa | 27.07.2023, 13:29 Uhr | Update vor 17 Min.

Fecht-Olympiasiegerin Olga Charlan aus der Ukraine gewinnt in Italien gegen Russin Anna Smirnowa. Trotzdem ist sie bei der Weltmeisterschaft nicht mehr dabei. Ihre Gegnerin ging zuvor in den Sitzstreik. Was ist passiert?