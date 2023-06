Anne Sauer Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Olympiasiegerinnen-Besiegerin Fechterin Sauer: „Trainiere nur noch mit Männern“ Von dpa | 14.06.2023, 11:23 Uhr

Anne Sauer ist so gut wie noch nie in eine Fechtsaison gestartet. Von der Sportpolitik will sie sich nicht aus der Bahn werfen lassen. Ein Olympiasieger an ihrer Seite sorgt für Schwung.