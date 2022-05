Fans der Rostock Seawolves stehen auf dem Neuen Markt und feiern den Aufstieg des Basketballteams. Foto: Danny Gohlke/dpa FOTO: Danny Gohlke Rostock Feier vor Rathaus: Jubel für Seawolves nach Aufstieg Von dpa | 14.05.2022, 08:36 Uhr

Rund 1500 Fans haben am Freitagabend auf dem Neuen Markt in Rostock den Basketball-Bundesliga-Aufsteiger Seawolves Rostock gefeiert. Die Mannschaft traf wenige Minuten nach 19.00 Uhr unter dem Jubel der Anhänger auf dem Platz vor dem Rathaus ein. Zu den Gratulanten gehörte auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, der schon am Vorabend als Fan mit weiteren rund 100 Seawolves-Anhängern in Jena dabei war. „Sie waren einfach dran“, rief Madsen den Fans vor dem Rathaus zu.