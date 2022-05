ARCHIV - Ein Hockeyspieler spielt den Ball. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Hockey-Bundesliga Feldhockey-DM: Zwei „Hamburger Viertelfinals“ perfekt Von dpa | 08.05.2022, 17:38 Uhr

Die Hockey-Herren des Hamburger Polo Clubs haben die Bundesliga-Rückrunde mit dem fünften Sieg im fünften Spiel abgeschlossen. Das Team von Trainer Matthias Witthaus gewann am Sonntag gegen den Lokalrivalen Club an der Alster mit 5:3 und trifft nun als Zweiter der A-Gruppe im Viertelfinale (Modus best of three) auf Uhlenhorst Mülheim.