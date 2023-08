Formel 1 Formel 1: Verstappen nun vor dem alleinigen Sieg-Rekord Von dpa | 28.08.2023, 05:57 Uhr Max Verstappen Foto: Hasan Bratic/dpa up-down up-down

Verlieren kennt Max Verstappen schon länger nicht mehr. Wenn er fährt, gewinnt er auch die Grand Prix in der Formel 1. Neunmal in Serie - in Monza kann Nummer zehn folgen. Dann überholt er Vettel.