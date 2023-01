Lucas Fratzscher Foto: Matthias Schrader/AP/dpa up-down up-down Biathlon Fratzscher fällt aus - Nawrath rückt in Antholz nach Von dpa | 19.01.2023, 13:01 Uhr

Der gesundheitlich leicht angeschlagene Lucas Fratzscher fällt für den Biathlon-Weltcup in Antholz aus. Der zuletzt im zweitklassigen IBU-Cup stark agierende Fratzscher war für die WM-Generalprobe in Südtirol nominiert worden, um mit Blick auf die Heim-WM in drei Wochen in Oberhof vielleicht noch die interne WM-Norm zu knacken.