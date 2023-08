Bogenschießen-WM Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down Bogenschießen Frauen-Mannschaft qualifiziert sich für Olympia 2024 Von dpa | 02.08.2023, 13:12 Uhr

Die deutsche Recurve-Frauenmannschaft hat sich einen Startplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gesichert. Charline Schwarz (Feucht), Michelle Kroppen (Berlin) und Katharina Bauer (Raubling) besiegten bei den Bogen-Weltmeisterschaften in Berlin im entscheidenden Viertelfinalmatch die USA mit 5:3-Satzpunkten. Damit werden auch drei deutsche Frauen in Paris im Einzelwettbewerb antreten dürfen.