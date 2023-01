Viererbob Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down Rennen in Altenberg Friedrich holt bei Viererbob-EM Silber - Hall siegt Von dpa | 22.01.2023, 17:08 Uhr

Sechs Tage vor dem WM-Start in St. Moritz ist Francesco Friedrich im Viererbob zu EM-Silber gerast. Wie schon in der Vorwoche siegte der Brite Brad Hall beim parallel ausgetragenen Weltcup-Rennen in Altenberg und holte sich den EM-Titel in der Königsklasse.