ARCHIV - Triathlet Jan Frodeno will in Roth sein Comeback geben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Triathlon Frodeno-Comeback naht: Start bei der Challenge Roth Von dpa | 08.06.2022, 15:12 Uhr

Jan Frodeno gibt nach einer Verletzungspause sein Comeback. Der 40 Jahre alte deutsche Triathlon-Superstar will bei der Challenge Roth am 3. Juli an den Start gehen.