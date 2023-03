Jan Frodeno Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Triathlon Frodeno voller Vorfreude: Noch mal in vollen Zügen genießen Von dpa | 27.03.2023, 05:22 Uhr

Jan Frodeno will nach dem niederschmetternden vergangenen Jahr mit Verletzungen und Operationen wieder angreifen. In Kalifornien soll es am Wochenende losgehen. Ganz frei von Sorgen ist er nicht.