Die frühere Weltranglistenerste Halep war im Oktober des vergangenen Jahres nach einem positiven Doping-Test vorläufig suspendiert worden. Ein endgültiges Urteil, für Anfang August angedacht, hatte ein unabhängiges Gericht in London auf unbestimmte Zeit verschoben.



Die 31 Jahre alte Halep hatte während ihrer Teilnahme an den US Open im August 2022 eine positive Probe abgegeben. Bei ihr wurde die verbotene Substanz Roxadustat gefunden, die 2022 in der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) aufgeführt war. Halep beteuerte stets ihre Unschuld, auch neue Vorwürfe aufgrund von Unregelmäßigkeiten in ihrem biologischen Athletenpass wies sie zurück.