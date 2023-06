Sabine Lisicki Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Tennis Frühes Aus für Lisicki beim Tennis-Turnier in Bad Homburg Von dpa | 25.06.2023, 18:18 Uhr

Sabine Lisicki darf in der ersten Runde beim Turnier in Bad Homburg lange auf den Sieg hoffen. Doch wie zuletzt in Berlin reicht eine gute Leistung nicht aus.