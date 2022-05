ARCHIV - Grund zur Freude: Der LEC-Meister G2 Esports steht bisher ungeschlagen in der nächsten Runde des LoL-Turniers MSI. Foto: Foto: Riot Games FOTO: Colin Young-Wolff League of Legends G2 marschiert ungeschlagen in die nächste Runde des LoL MSI Von dpa | 14.05.2022, 14:52 Uhr

Beim Lol MSI zeigt sich G2 bisher in Topform. Am letzten Gruppenspieltag spielt sich der LEC-Meister souverän in die nächste Runde - und hält dabei auch noch seine Siegesserie aufrecht.