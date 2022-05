HANDOUT - G2 um Nikola «NiKo» Kovac muss beim PGL CS:GO-Major vor den Playoffs die Sachen packen. Foto: pglesports.com/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: pglesports.com Auch der „Last Dance“ endet G2 und Vitality scheitern im CS:GO-Major an Playoff-Hürde Von dpa | 18.05.2022, 16:00 Uhr

Nur noch drei Playoff-Plätze waren beim PGL „Counter-Strike: Global Offensive“-Major am Dienstag zu vergeben. An dieser Hürde sind mit G2 und Team Vitality am Ende zwei große Namen gescheitert.