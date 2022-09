Caroline Garcia Foto: Frank Franklin Ii/AP/dpa up-down up-down US Open Garcia schlägt Gauff und zieht ins Halbfinale ein Von dpa | 07.09.2022, 03:38 Uhr

Die Französin Caroline Garcia hat das Halbfinale der US Open in New York erreicht und den bislang größten Einzelerfolg ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert. Die 28-Jährige setzte sich in der Nacht zu Mittwoch gegen US-Jungstar Coco Gauff (18) nach einer herausragenden Leistung mit 6:3, 6:4 durch.