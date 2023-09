US Open Gauff beendet Lauf von Wozniacki bei Comeback Von dpa | 03.09.2023, 23:47 Uhr Coco Gauff Foto: Frank Franklin Ii/AP/dpa up-down up-down

Mitfavoritin Coco Gauff hat das traumhafte Grand-Slam-Comeback von Caroline Wozniacki bei den US Open beendet. Die 19 Jahre alte Amerikanerin gewann das Achtelfinalduell mit der 14 Jahre älteren Dänin am Sonntag 6:3, 3:6, 6:1 und steht wie im Vorjahr beim Turnier von New York im Viertelfinale.