Stewart Cink FOTO: Charlie Riedel Masters in Augusta Geschenk vom Papa: Ein Hole-in-One zum Geburtstag Von dpa | 09.04.2022, 07:25 Uhr | Update vor 2 Std.

Seinen 24. Geburtstag wird Golf-Caddie Reagan Cink wohl nicht so schnell vergessen. Denn den Schlag des Tages beim 86. Masters in Augusta spielte am Freitag (Ortszeit) keiner Geringerer als sein Vater Stewart.