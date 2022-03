Dota Dreamleague FOTO: Adela Sznajder Mit Leichtigkeit geschlagen Gladiators besiegt Team Secret mit 2:0 in Dota Dreamleague Von dpa | 30.03.2022, 19:07 Uhr | Update vor 2 Std.

Gladiators hat in der dritten Spielwoche der Dreamleague Season 17 Team Secret mit 2:0 geschlagen. Das Team von Melchior „Seleri“ Hillenkamp, welches die letzte Saison gewann, gesellt sich nun zu Tundra Esports an die Tabellenspitze. Am Sonntag wird das Match gegen Nigma Galaxy nachgeholt.