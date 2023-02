Lena Dürr Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Ski-WM Gold-Kandidatin Dürr setzt auf Sieger-Ski von Spindlermühle Von dpa | 18.02.2023, 05:11 Uhr

Deutschlands Medaillen-Hoffnung Lena Dürr setzt im WM-Slalom auf denselben Ski, mit dem sie Ende Januar in Spindlermühle ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert hatte. „Da kann man sich auch verkopfen, wenn man anfängt, mitten in der Saison viel ändern zu wollen“, sagte die 31 Jahre alte Münchnerin vor ihrer Paradedisziplin: „Wenn ich da mal was habe, ziehe ich es fast die ganze Saison durch“.