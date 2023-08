Wiesensarter setzte sich nach 7,5 Kilometern und zwei Fehlern mit 9,8 Sekunden Vorsprung vor der Estin Tuuli Tomingas (4) durch. Spark (1) lag 15,4 Sekunden zurück. Nach der Sommer-WM im vergangenen Jahr in Ruhpolding, wo das deutsche Team wie andere Nationen in Bestbesetzung am Start war, sind die Deutschen diesmal mit einem B-Team dabei. Auch die meisten anderen Top-Nationen haben ihre stärksten Athletinnen und Athleten nicht vor Ort.