Schieß-Weltmeisterschaft Gold und Bronze für Schützinnen - Reitz sichert sich Platz Von dpa | 23.10.2022, 18:52 Uhr

Die deutschen Sportschützen haben in den Team-Wettbewerben überzeugt. Die Gewehr-Frauen gewannen bei der Schieß-Weltmeisterschaft in Kairo Gold, die Pistolenschützinnen holten Bronze. Zudem konnte Rio-Olympiasieger Christian Reitz den olympischen Quotenplatz in seiner Spezialdisziplin Schnellfeuerpistole absichern.