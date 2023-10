Die erste Titelverteidigung als Weltmeister - und dann gleich in den USA und mit der Chance auf den WM-Gürtel eines zweiten Verbandes: Der Wuppertaler Vincenzo Gualtieri steigt am Samstag in Rosenberg/Texas mit großer Vorfreude in den Ring.



„Welcher Boxer möchte nicht mal in Amerika boxen - und dann noch den Hauptkampf bestreiten und zweifacher Weltmeister werden? Mehr Motivation geht nicht“, sagte der IBF-Champion der Deutschen Presse-Agentur vor dem Duell gegen WBO-Titelträger Schanibek Alimchanuli aus Kasachstan: „Das ist schon immer ein Traum von mir gewesen.“



Noch lieber hätte er zwar seine erste Titelverteidigung in Deutschland gegen einen weniger starken Gegner bestritten, „aber wenn die TV-Sender da leider nicht mitspielen, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden“, sagte der 30 Jahre alte Mittelgewichtler, der sich Anfang Juli in seiner Heimatstadt Wuppertal überraschend im WM-Kampf gegen den Brasilianer Esquiva Falcao durchgesetzt hatte. Die ARD zeigt Gualtieris erste Titelverteidigung am Sonntagmorgen ab 5:15 Uhr MESZ in einem Livestream auf sportschau.de.



Auf mehr TV-Interesse in Deutschland habe er nicht länger warten wollen. „Ich bin Weltmeister, es wird auch an der Zeit, dass man Geld verdient“, sagte er. Promoter Ingo Volckmann vom Berliner Agon-Boxstall sagte der Sportschau: „Wir hätten gern auch noch zwei oder drei Kämpfe in Deutschland gemacht. Aber die Möglichkeiten, hier mit dem Boxen Geld zu verdienen, sind im Moment nicht besonders groß.“



Der TV-Sender RTL teilte auf dpa-Anfrage mit, man sei grundsätzlich „immer an hochwertigem Live-Sport interessiert“, konzentriere sich aktuell aber vor allem auf American Football und Fußball. Am Samstagabend überträgt der Sender, der früher mit Boxkämpfen von Henry Maske, Axel Schulz oder den Klitschko-Brüdern Wladimir und Vitali ein Millionen-Publikum vor die Bildschirme lockte, das erste Spiel der Fußball-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen die USA. „Wir werden aber voraussichtlich in unseren Nachrichtenformaten und digital über den Boxkampf von Vincenzo Gualtieri berichten“, teilte der Sender mit.