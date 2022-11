Mick Schumacher Foto: Sergei Grits/AP/dpa up-down up-down Formel 1 Haas lässt Mick Schumacher weiter warten Von dpa | 10.11.2022, 18:56 Uhr

Die Zukunft von Mick Schumacher beim Formel-1-Team Haas ist weiter ungeklärt. „Wir werden bekanntgeben, was wir tun, hoffentlich nächste Woche“, sagte Teamchef Günther Steiner in Brasilien dem TV-Sender RTL. Für den US-Rennstall sei entscheidend, „wer das Team stabil in die Zukunft führt“.